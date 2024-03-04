Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Туман накрыл Самару и область утром 4 марта

Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Утром 4 марта Самарскую область накрыл туман, сообщает Приволжское УГМС, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Ожидается видимость 500 метров и менее. Такие погодные условия сохранятся в первой половине дня 4 марта.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что нужно соблюдать правила дорожного движения, и призывает не совершать резких маневров на дороге. Также в ведомстве советуют на дороге не ориентироваться на впереди едущий автомобиль и не подъезжать к нему слишком близко, так как это может привести к аварии.