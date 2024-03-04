Туман накрыл Самару и область утром 4 марта

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что нужно соблюдать правила дорожного движения, и призывает не совершать резких маневров на дороге. Также в ведомстве советуют на дороге не ориентироваться на впереди едущий автомобиль и не подъезжать к нему слишком близко, так как это может привести к аварии.