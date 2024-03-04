6 марта в Иркутской области пройдет комплексная проверка систем оповещения

Об этом сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов. Проверка пройдет с 10:00 до 12:00.
«Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий», — подчеркнул Константин Дроздов.
План проведения комплексных проверок готовности системы оповещения населения Иркутской области и муниципальных систем оповещения населения, утвержденный распоряжением Губернатора Игоря Кобзева, включает две проверки в год, в марте и октябре, поясняет пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.