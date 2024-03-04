В Казани состоялась церемония закрытия «Игр будущего»

«Казань прощается с турниром, но для Игр будущего все только начинается. Мы передаем эстафету следующим государствам, чтобы продолжить это удовольствие и вовлечь как можно больше друзей в фиджитал. Вперед в будущее!» — сказал на церемонии закрытия Дмитрий Чернышенко.