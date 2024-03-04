В Казани состоялась церемония закрытия «Игр будущего». На мероприятии выступили звезды эстрады — Клава Кова, NILETTO и «Моя мишель», а также цифровые артисты. В церемонии приняли участие и официальные лица — вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минспорта Олег Матыцин и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.
«Казань прощается с турниром, но для Игр будущего все только начинается. Мы передаем эстафету следующим государствам, чтобы продолжить это удовольствие и вовлечь как можно больше друзей в фиджитал. Вперед в будущее!» — сказал на церемонии закрытия Дмитрий Чернышенко.
Какая именно страна примет вторые «Игры будущего», пока не сообщается. Уже подано несколько заявок.
«Игры будущего» — соревнования, которые объединяют классический спорт и киберспорт. В них приняли участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.