Красноярка заметила таракана на фудкорте в «Планете»

Красноярка заметила таракана на фудкорте в торговом центре «Планета». Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.
По словам женщины, насекомое упало с потолка на стойку «Восточного базара». После этого таракан «уверенно устремился к готовым блюдам». В доказательство она предоставила видеозапись:
Жительница краевой столицы добавила, что сотрудники кафе заметили происходящее, но никак не отреагировали.
— В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями на предприятиях общественного питания не должно быть никаких насекомых, — напоминают в Роспотребнадзоре.
Владельцу заведения объявлено предостережение.