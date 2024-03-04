Спасатели настоятельно рекомендуют омичам воздержаться от прогулок по льду

Накануне сотрудники МЧС провели акцию «Безопасный лед», в ходе которой рассказали взрослым и юным омичам об опасности прогулок на льду из-за потепления.
— С приходом весны лед становится рыхлым, хрупким и теряет свою прочность. С потеплением начинает подмывать нижний слой льда, поэтому даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, следует остерегаться выхода на водоемы, — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Сергей Звеков.
Омичей убедительно просят не гулять по льду, а также строго запретить прогулки по водоемам детям.
Отметим, в ближайшие дни в Омской области температура воздуха сохранится в диапазоне от −4 до +2 градусов.