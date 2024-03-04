На площади Мира в Красноярске из снега слепили огромный волейбольный мяч

С 8 по 10 марта в Красноярске возле Большого концертного зала пройдет розыгрыш Кубка России по волейболу на снегу. В турнире сразятся между собой 8 мужских и 8 женских команд.
На время проведения соревнований неподалеку от игровой площадки для зрителей обустроят зону активностей. Вход свободный, сообщает gnkk.ru.
Сегодня, 4 марта, на площади Мира появился огромный волейбольный мяч из снега. Теперь главное, чтобы он выдержал плюсовое потепление. А плюс в городе ожидается уже с 6 марта.
Напомним, впервые Кубок России по волейболу на снегу прошел в краевом центре в прошлом году.