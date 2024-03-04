Хужир вошел в ТОП самых дорогих направлений для весеннего отдыха

Хужир вошел в тройку самых дорогих туристических направлений в России для весеннего отдыха. Средняя стоимость ночи проживания там — 8 тысяч. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования гостиниц и квартир «ТВИЛ» (12+).
Кажется, что межсезонье — не самый лучший период для отдыха, но у него есть и свои достоинства. Прежде всего, это возможность завершить зимний сезон, а также вступить в летний.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, ссылаясь на данные запросов и заявок, представил самые популярные направления для отдыха этой весной. На первом месте оказался алтайский курорт Манжерок, средняя стоимость ночи пребывания там составила 15,1 тысячи, на втором — горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, проживание в нем обойдется в 11,8 тысячи, а на третьем — Хужир в Иркутской области (11,8 и 7,9 тысяч соответственно).