Хужир вошел в ТОП самых дорогих направлений для весеннего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, ссылаясь на данные запросов и заявок, представил самые популярные направления для отдыха этой весной. На первом месте оказался алтайский курорт Манжерок, средняя стоимость ночи пребывания там составила 15,1 тысячи, на втором — горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, проживание в нем обойдется в 11,8 тысячи, а на третьем — Хужир в Иркутской области (11,8 и 7,9 тысяч соответственно).