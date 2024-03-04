Трижды переносили. Космонавт Гребёнкин полетел на МКС на корабле Илона Маска

Родственники не особо верили, что Саша сможет воплотить в жизнь свою мечту, однако он смог: отучился в иркутском ИВВАИУ, потом переехал в полётный городок Москвы. Несмотря на плотный график, мысковчанин каждый день поддерживает связь с близкими и каждый отпуск приезжает в родительский дом: пообщаться с родными, зайти в школу и напитаться энергией тихой провинции. У Гребёнкина три сына.