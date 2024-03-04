Трижды переносили. Космонавт Гребёнкин полетел на МКС на корабле Илона Маска

Кузбассовец Александр Гребёнкин отправился на МКС в составе восьмого экипажа Crew-8 на корабле Илона Маска. NASA три раза откладывало запуск Crew Dragon из-за погодных условий, но в четвёртый раз всё получилось. kuzbass.aif.ru рассказывает, как прошел старт, и как сибиряк Гребёнкин к нему шёл.
5 марта — стыковка.
Старт космического корабля с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был запланирован в 10.53 по местному времени, но произошёл в 10.57. Прямой эфир старта смотрели почти 2 тыс. человек, а kuzbass.aif.ru вели короткую текстовую трансляцию в телеграм-канале. Вместе с Александром на корабле полетели американские астронавты Crew-8: командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, а также специалист миссии Джаннет Эппс.
«Рождение экипажа — длительный процесс. Наступает момент, когда ты знаешь, кто и как себя поведёт», — рассказывал мысковчанин Александр Гребёнкин о команде.
На МКС обязательно должен быть хотя бы один американец и хотя бы один россиянин — без этого не справиться с аварийными ситуациями на борту. Поэтому заключено соглашение, что на всех российских кораблях обязательно летит американец, а на всех американских — обязательно россиянин.
«Очень ждём!» — коротко поделилась эмоциями с kuzbass.aif.ru сестра космонавта Светлана Музыченко перед полётом.
Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошло штатно. Уже через 12 минут корабль достиг 200 км над поверхностью земли и успешно вышел на орбиту. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдёт 5 марта в 11:00 по московскому времени.
Ученик превзошёл учителя.
Александр Гребенкин отправился в свою первую командировку. Он стал 24-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе четвёртым — на Crew Dragon.
«Ему предстоит сменить Константина Борисова, который уже полгода работает на борту МКС. Александр в течение полугода будет работать вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые выполняют годовой полёт. Удачи новому экипажу!» — написал иркутский астроном Сергей Язеву себя в соцсетях.
Будущий знаменитый российский космонавт-испытатель родился в небольшом шахтёрском городе Мыски Кемеровской области в простой семье. Отец-электрик собирал тракторы, дедушка был радиолюбителем, поэтому интерес к науке отчасти передался от близких.
Сестра космонавта Светлана Музыченко рассказывала kuzbass.aif.ru, что брат с 6 лет мечтал стать космонавтом: «Маленький был, а уже вырезал из дерева самолётики. В школе смастерил телескоп. А так — обычный ребёнок».
Родственники не особо верили, что Саша сможет воплотить в жизнь свою мечту, однако он смог: отучился в иркутском ИВВАИУ, потом переехал в полётный городок Москвы. Несмотря на плотный график, мысковчанин каждый день поддерживает связь с близкими и каждый отпуск приезжает в родительский дом: пообщаться с родными, зайти в школу и напитаться энергией тихой провинции. У Гребёнкина три сына.
Преподаватель физики космонавта Владимир Векшин вспоминает Александра как добросовестного ученика, который увлекался астрономией, радиотехникой и даже помогал педагогу собирать генератор электромагнитных волн: «Учитель всегда гордится, когда ученик его превосходит».