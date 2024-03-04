Под Воронежем на реке Дон заметили стаю лебедей

Орнитологи рассказали, что почти все виды лебедей относятся к перелетным. Они могут улетать на зиму в более теплые края. Некоторые виды остаются пережидать холодное время года в местах гнездования. Интересно, что только черный лебедь не является перелетным. Он ведет оседлый образ жизни и покидает привычные места только в случае острой нехватки корма или угрозы со стороны хищников.
Лебедь — птица достаточно сильная и за день может пролететь десятки километров.
Из Воронежской области лебеди улетают на зимовку в районы Черного и Каспийского моря, а также на юг Турции и Греции. Весной они возвращаются в северные края. Наш регион для них является всего лишь перевалочным пунктом.