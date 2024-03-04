Троих красноярцев уличили в фальсификации результатов экзаменов у иностранцев

По данным ГУ МВД, двое мужчин и женщина в течение года за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории страны и основ ее законодательства. При этом экзамены проводились формально, а на контрольные вопросы отвечали сами представители компании. Полученные таким незаконным образом сертификаты мигранты использовали для оформления разрешительных документов, являющихся основанием для законного пребывания и работы в России.
В настоящее время выявлено более 200 фактов фальсификации результатов тестирования.
Также оперативники задержали в центре 30 иностранцев и проверяют законность их пребывания на территории страны.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Наказать за это могут лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сведения об иностранцах, которые воспользовались их услугами, направят в прокуратуру для признания выданных им документов недействительными в судебном порядке.