Троих красноярцев уличили в фальсификации результатов экзаменов у иностранцев

По данным ГУ МВД, двое мужчин и женщина в течение года за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории страны и основ ее законодательства. При этом экзамены проводились формально, а на контрольные вопросы отвечали сами представители компании. Полученные таким незаконным образом сертификаты мигранты использовали для оформления разрешительных документов, являющихся основанием для законного пребывания и работы в России.