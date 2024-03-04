На открытие нового корпуса ОмГУ может приехать Николай Фальков

Этой новостью с омскими студентами поделился глава региона Виталий Хоценко.
В новом корпусе вуза, который расположен около библиотеки им. А. С. Пушкина, будут находиться ректорат, Центр делового образования и юрфак. Общая площадь здания — 22 квадратных метра. На возобновление и завершение строительства омскому госуниверситету предоставили федеральную субсидию.
«Официально корпус презентуем вместе с Министром науки и высшего образования России Валерием Николаевичем Фальковым, который планирует рабочую поездку к нам в Омскую область».
Напомним, что строить корпус начали в 2006 году. В конце февраля этого года ОмГУ получил заключение Госстройнадзора о соответствии построенного объекта проектной документации.