На открытие нового корпуса ОмГУ может приехать Николай Фальков

В новом корпусе вуза, который расположен около библиотеки им. А. С. Пушкина, будут находиться ректорат, Центр делового образования и юрфак. Общая площадь здания — 22 квадратных метра. На возобновление и завершение строительства омскому госуниверситету предоставили федеральную субсидию.