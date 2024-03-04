«Таких мест, как Сочи, можно по пальцам пересчитать»: Мария Киселева на ВФМ отметила уникальность южного города России

На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе работает открытая студия «Комсомольской правды». На площадке журналисты в оперативном режиме отрабатывают всю информационную повестку мероприятия. Здесь же в онлайн-режиме записываются интервью со спикерами из различных областей. Одной из гостей «КП» стала трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева. Спортсменка и актриса дала большое интервью «Комсомолке» и в одном из блоков отметила уникальность города Сочи.
«Я приехала в Сочи после большого перерыва. Последний раз была 10 лет назад, когда работа была связана с подготовкой и проведением Игр-2014. И сегодня у меня день ностальгии, об Олимпиаде напоминает все — начиная с аэропорта и заканчивая дорогой до гостиницы и Сириуса. Изменения видны, конечно. Страна развивается, город развивается. Сочи — это очень популярное и востребованное место. Здесь можно увидеть море и попасть в горы, причем съездить туда и обратно за световой день. Уникально то, что все это есть в одном городе — где зима соединяется с летом».
Гостья добавила, что Всемирный фестиваль молодежи вернул ее в прошлое: в здании, где разместился аэропорт ВФМ, был пресс-центр на Играх.
«Здесь 10 лет назад проходил один из важных этапов моей жизни. В этом же здании было основное место моей работы, поскольку я была пресс-атташе российской команды во время Олимпиады. Спасибо большое этому фестивалю за то, что он собрал такое большое количество людей, молодежи и имеет свои правильные посылы, очень нужные и важные для нашей страны сейчас», — заключила Киселева.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи продлится до 7 марта.