«Таких мест, как Сочи, можно по пальцам пересчитать»: Мария Киселева на ВФМ отметила уникальность южного города России

«Я приехала в Сочи после большого перерыва. Последний раз была 10 лет назад, когда работа была связана с подготовкой и проведением Игр-2014. И сегодня у меня день ностальгии, об Олимпиаде напоминает все — начиная с аэропорта и заканчивая дорогой до гостиницы и Сириуса. Изменения видны, конечно. Страна развивается, город развивается. Сочи — это очень популярное и востребованное место. Здесь можно увидеть море и попасть в горы, причем съездить туда и обратно за световой день. Уникально то, что все это есть в одном городе — где зима соединяется с летом».