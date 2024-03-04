Куда и почему уехали омичи в 2023? Изучаем миграционную статистику

«Я бы так критично к омской экологии не относилась, как относятся коренные омичи. Да, неидеальная. Но если вам кажется, что у нас совсем всё плохо, съездите в Новосибирск. Поживите там. У нас тут нет такого смога, а там бывает, что на вытянутую руку в мороз ты ничего не видишь. Съездите в Кузбасс. Это дым от печей, выбросы от угольных предприятий, металлургического комбината. Там окна никто не открывает. Невозможно дышать», — ранее делилась мнением об экологии в Омске журналистка Анна Орач.