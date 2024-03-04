Куда и почему уехали омичи в 2023? Изучаем миграционную статистику

По данным статистиков, Омскую область в 2023 году покинули 20,9 тысячи человек, а прибыли в регион для проживания 15,7 тысячи человек. Из других регионов России в наш регион приехали 12,5 тысячи человек, из других государств — 3,2 тысячи. Перебрались в другие регионы 17,9 тысяч омичей, в другие государства — 2,9 тысячи. Куда чаще всего переезжают омичи и почему? Разбираемся.
Омскстат проанализировал, в какие страны переехали омичи за последний год.
На первом месте оказался Казахстан — туда уехали 1,3 тысячи жителей, а оттуда в Омскую область приехало 1,4 тысячи человек. Второе место заняла Германия. 192 омича за первые девять месяцев уехали туда на постоянное место жительства. Ещё 157 омичей уехали в Таджикистан. В целом за прошлый год из нашего региона уезжали в Китай, Италию, США и Беларусь.
В прошлом году в Омской области стало на 9674 человека меньше — региона оказался на третьем месте по миграционной убыли. Он уступил только Иртутской области (минус 6 тысяч человек) и Дагестану (минус 5,3 тысячи человек).
Нашлась и доля тех, кто по своим причинам уехал из Омской области, но вернулся обратно. Например, омич Михаил — сварщик по образованию, телевизионный оператор по профессии — ещё несколько лет назад уехал в Москву, чтобы «попробовать что-то новое». Но уже спустя 3,5 месяца вернулся в родной город. Мегаполис Михаила не разочаровал, но сибиряку было сложно найти общий язык с местными. Говорит, что общее настроение было ему не близко, поэтому мужчина сделал вывод: «Не место определяет человека, а человек место».
Решающими факторами для переезда омичей становятся, например, экология (жалуются на смог, едкий запах, цветной снег). А кого-то не устраивают зарплаты и «низкий уровень жизни». Но всё относительно.
«Я бы так критично к омской экологии не относилась, как относятся коренные омичи. Да, неидеальная. Но если вам кажется, что у нас совсем всё плохо, съездите в Новосибирск. Поживите там. У нас тут нет такого смога, а там бывает, что на вытянутую руку в мороз ты ничего не видишь. Съездите в Кузбасс. Это дым от печей, выбросы от угольных предприятий, металлургического комбината. Там окна никто не открывает. Невозможно дышать», — ранее делилась мнением об экологии в Омске журналистка Анна Орач.