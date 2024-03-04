Заявлены планы дорожников на уборку улиц 4 марта в Омске

Как сообщили в администрации города Омска, днем в понедельник, 4 марта 2024 года, на дорогах города будет задействовано 225 единиц спецтехники, заниматься ручной очисткой будут порядка 233 рабочих. Заявленные планы дорожно-эксплуатационных участков УДХБ на 4 марта:



Кировский округ:

Вывоз снега: 12 Декабря (Суворова — Граничная), Лукашевича (Крупская — Степанца). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): 12 Декабря (Суворова — Граничная), Лукашевича. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Транссибирская, 60 лет Победы, 12 Декабря, Мельничная, Конева, Крупской, 70 лет Октября, Лукашевича.



Ленинский округ:

Вывоз снега: 2-я Путевая, Кучерявенко, Невского. Снятие наледи: Инструментальная, проезд от Вострецова, 7 до улицы Моторная. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Карла Маркса, Труда, Янтарная, Светловская, 6-я Станционная, Воровского, Иртышская Набережная.



Октябрьский округ:

Вывоз снега: Маяковского (Куйбышева — 5-я Линия), 4,5 Кордная. Снятие наледи: 4,5 Кордная, Маяковского. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Космический, Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого.



Советский округ:

Вывоз снега: Красный Путь (Старозагородная роща — Телецентр). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): Волховстроя, 2-я Дачная, 2-я Кольцевая, дорога на поселок Омский, проезд от Мира до Андрианова. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Красный Путь, Мира, Химиков, 22 Апреля.



Центральный округ:

Вывоз снега: 10 лет Октября (Шебалдина — 6-я Линия), 1-я Восточная 50, проезд от Добровольского до Лицея № 66, 24-я Северная (Красный Пахарь — Герцена). Снятие наледи (привлечен дополнительный грейдер): 10 лет Октября (Шебалдина — 6-я Линия), 24-я Северная. Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: Красный Путь Интернациональная, Соборная площадь, Гагарина, Думская, 10 лет Октября.