Эксперт Креков рассказал, могут ли домом управлять две управляющие компании

В Новокузнецке домом на Новобайдаевской, 11а управляют две организации — кооператив и товарищество. Однако такое «раздвоение», как выяснил «АиФ в Кузбассе», вне закона.
«Жилищным кодексом РФ не предусмотрена возможность управления многоквартирным домом несколькими управляющими организациями. МКД может управлять или ТСЖ, или ЖСК, или управляющая организация. Управление одной частью дома ТСЖ, а другой частью — управляющей компанией является нарушением Жилищного кодекса РФ», — пояснил начальник отдела по контролю за работой УК и ТСЖ Роман Креков.
Как жильцы «разделившегося» дома могут сменить форму управления? В ГЖИ ответили, что по закону собственники выбирают способ управления домом на общем собрании. Нужно набрать более 50% голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.
«АиФ в Кузбассе» рассказывает, реально ли решить коммунальные проблемы и сколько на это уйдёт сил на примере дома на Новобайдаевской, 11 а. Там течёт крыша, а жители жалуются на грязные дворы и подъезды.