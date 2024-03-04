Потепление до +6 градусов придет на этой неделе в Нижний Новгород

Похолодание вновь придет в Нижний Новгород на новой неделе, с 4 по 8 марта. Такой прогноз приводит «Яндекс Погода».
Самым теплым днем окажется понедельник, 4 марта. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Будет солнечно.
Во вторник, 5 марта, синоптики обещают дождь со снегом. Температура воздуха днем составит 0 градусов, вечером −3…-2.
В среду, 6 марта, утром ожидается температура до −11 градусов, однако к середине дня столбики термометров поднимутся до −5…-2 градусов. Вечером −6…-4.
В четверг, 7 марта, весь день будет пасмурно. Столбики термометров днем достигнут −3…-2 градусов, вечером −4…-3. Ближе к ночи может пройти небольшой снег.
В праздничную пятницу, 8 марта, ожидается снег утром и ближе к ночи. Температура воздуха днем составит −2…-0 градусов, вечером −1.