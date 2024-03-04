Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды

«В рамках Недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта в 17:00, ЦВЗ “Манеж”)», — уточнили в пресс-службе.
В 2018 году Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство. Тогда она отметила, что у нее есть жилплощадь в столице, но нет паспорта. В 2016 году «Вести» сообщили, что актриса купила квартиру в Москве на улице Остоженка, рядом с храмом Христа Спасителя.
2 марта 2024 года МНМ открылась гала-показом отечественных дизайнеров на выставке-форуме «Россия». Хедлайнером мероприятия стал рэп-исполнитель Тимати. Московская неделя моды продлится до 8 марта включительно, на ней пройдут показы более 50 российских брендов из 36 городов. В первый раз мероприятие прошло в середине июня 2022 года, его гостями стали более 1,6 млн человек.