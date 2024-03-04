Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды

В 2018 году Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство. Тогда она отметила, что у нее есть жилплощадь в столице, но нет паспорта. В 2016 году «Вести» сообщили, что актриса купила квартиру в Москве на улице Остоженка, рядом с храмом Христа Спасителя.