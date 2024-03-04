В Челябинске 6 марта зазвучат сирены: алгоритм действия горожан

В Челябинске на этой неделе пройдет проверка системы оповещения населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В среду, 6 марта пройдет, проверка системы оповещения в период c 10.35 до 10.45 и с 11.20 до 11.30 часов», — говорится в объявлении ЕДДС-112.
Там напомнили, что звук сирены означает сигнал «Внимание всем!».
Услышав его, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.
Экстренная служба призвала челябинцев сохранять спокойствие, когда прозвучат звуковые сигналы.