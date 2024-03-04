В Ростове жительницам предлагают услугу «парень на 8 Марта»

Прекрасным жительницам Ростова-на-Дону предлагают услугу «парень на 8 Марта». Информация появилась на сайте бесплатных объявлений.
У милых дам появилась прекрасная возможность провести праздник с харизматичным мужчиной. Ростовчанин поделился несколькими фотографиями, а в объявлении написал о том, что девушкам необходимо ему позвонить для бронирования удобного времени.
— Парень на 8 марта. Услуги обсуждаемы по цене лично. Только женский пол, — добавил мужчина.
За свои скромные услуги ростовчанин берет 999 рублей в час.