Мокрый снег пойдет в Воронеже в середине недели

Новая рабочая неделя в Воронеже отметится ежедневными переходами температуры через ноль — по ночам столбики термометров будут уходить в «минус», а в дневное время — стабильно показывать небольшой «плюс». Погоду в регионе сейчас определяет антициклон.
Осадков преимущественно не ожидается за исключением среды — в этот день синоптики прогнозируют в областном центре мокрый снег. Прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра в понедельник, 4 марта.
В понедельник — облачно с прояснениями, без осадков. Скорость восточного ветра составит 5−10 м/сек. Днем воздух в Воронеже прогреется до +3…+5 градусов. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В ночь на вторник, 5 марта, в столице Черноземья ожидается от 3 до 5 градусов мороза, а днем — вновь от 3 до 5 градусов тепла. Облачно, но осадков не предвидится.
Среда, по прогнозу гидрометцентра, обещает стать «уникальным» днем на этой рабочей неделе: ветер сменит направление сначала на восточное, а затем — на северо восточное. В светлое время суток ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Термометры ночью покажут около −4 градусов, а днем — в районе 3 градусов тепла.
Осадки закончатся одним днем: в четверг, 7 марта, дождя и снега вновь не прогнозируют. В ночное время незначительно похолодает — до −4…-6 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, вновь выглянет солнце.
Практически аналогичная погода ожидается в областном центре и в Международный женский день. Осадков 8 марта не ожидается, а температура воздуха вновь составит около −5 градусов ночью и в районе +3 градусов днем.
Сейчас в Воронежской области установился зеленый уровень погодной опасности, указывает прогностическая карта предупреждений для Центрального федерального округа. Неблагоприятных и опасных погодных явлений в ближайшие сутки не ожидается, дополнительные оповещения о погоде не требуются.
РИА «Воронеж» рассказывало, что завтра, 5 марта, в отдельных районах области может потеплеть до +8 градусов.