Мокрый снег пойдет в Воронеже в середине недели

Среда, по прогнозу гидрометцентра, обещает стать «уникальным» днем на этой рабочей неделе: ветер сменит направление сначала на восточное, а затем — на северо восточное. В светлое время суток ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Термометры ночью покажут около −4 градусов, а днем — в районе 3 градусов тепла.