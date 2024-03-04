В Казани Егор Крид признался о желании сыграть с Артемом Дзюбой в FIFA

По словам Крида, он с удовольствием принял бы участие во всех фиджитал-играх. Дзюба не раз говорил ему, что обыграет Крида без шансов. Поэтому певец хочет устроить большой турнир со зрителями. Для этого ему нужно потренироваться, признался Егор.