Как Узбекистан завершил «Большой шлем» по дзюдо

Напомним, что турнир «Большого шлема» по дзюдо проходил в Ташкенте 1—3 марта 2024 года. Соревнования открыли новые имена. В их числе — узбекистанка Гулхаё Джураева. Выступавшая в финальном поединке в весовой категории до 52 кг, она встретилась с француженкой Амандин Бушар. Уступив сопернице, Гулхаё впервые в своей карьере завоевала серебряную медаль крупного старта среди взрослых.