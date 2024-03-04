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Как Узбекистан завершил «Большой шлем» по дзюдо

Спортсмены республики завоевали на турнире 6 медалей.

ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила турнир «Большого шлема» в Ташкенте, сообщает НОК.

В нем участвовали около 500 спортсменов из 68 стран. Хозяева турнира выиграли 6 медалей.

«Отечественные единоборцы завоевали: 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. С таким результатом дзюдоисты нашей страны заняли третье место в общекомандном зачете после Франции и Японии», — говорится в сообщении.

Медалисты сборной Узбекистана:

Золото.

−60 кг Достон Рузиев.

−100 кг Музаффарбек Турабоев.

Серебро.

−52 кг Гулхаё Джураева.

Бронза.

−73 кг Шахрам Ахадов.

−73 кг Обидхон Нумонов.

−90 кг Давлат Бобонов.

Напомним, что турнир «Большого шлема» по дзюдо проходил в Ташкенте 1—3 марта 2024 года. Соревнования открыли новые имена. В их числе — узбекистанка Гулхаё Джураева. Выступавшая в финальном поединке в весовой категории до 52 кг, она встретилась с француженкой Амандин Бушар. Уступив сопернице, Гулхаё впервые в своей карьере завоевала серебряную медаль крупного старта среди взрослых.