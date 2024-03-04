Как Узбекистан завершил «Большой шлем» по дзюдо

ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила турнир «Большого шлема» в Ташкенте, сообщает НОК.
В нем участвовали около 500 спортсменов из 68 стран. Хозяева турнира выиграли 6 медалей.
«Отечественные единоборцы завоевали: 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. С таким результатом дзюдоисты нашей страны заняли третье место в общекомандном зачете после Франции и Японии», — говорится в сообщении.
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото.
−60 кг Достон Рузиев.
−100 кг Музаффарбек Турабоев.
Серебро.
−52 кг Гулхаё Джураева.
Бронза.
−73 кг Шахрам Ахадов.
−73 кг Обидхон Нумонов.
−90 кг Давлат Бобонов.
Напомним, что турнир «Большого шлема» по дзюдо проходил в Ташкенте