Гвардии сержант Николай Шулайкин из Хабаровского края спас сослуживцев СВО

Гвардии сержант Николай Шулайкин из Верхнебуреинского района Хабаровского края за проявленную самоотверженность и смелость награжден орденом Мужества. В зоне СВО он и его сослуживцы попали под артиллерийский и танковый обстрел: недолго думая, Николай Шулайкин закрыл собой бойцов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Верхнебуреинского района. Орден Мужества присужден герою посмертно.
Николай Шулайкин родился в небольшом селе Аланап. Рос в многодетной семье. Жизнерадостный, доброжелательный, открытый, всегда улыбчивый парень был заводилой в школе. Именно таким он и запомнился односельчанам.
После армии работал монтером железнодорожных путей. В 2012 году судьба свела его с отрядом специального назначения «Тайфун», где Николай работал в должности стрелка.
Участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. Был награжден медалями «За службу на Северном Кавказе», «40 лет 1 отдельная смешанная авиационная эскадрилья ВНГ РФ», памятной медалью «40 лет авиации войск национальной гвардии РФ».
Последнюю награду героя вручили его родной сестре Евгении Шулайкиной.
— Те, кто сегодня защищает интересы своей страны, достоин огромного уважения. Хочу выразить глубокую признательность всем верхнебуреинцам, находящимся на линии соприкосновения, за доблестную службу, честное служение Отчизне, — отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Особые слова благодарности их семьям за верность, поддержку и любовь. К сожалению, среди наших военнослужащих есть погибшие. Они не спасовали и не дрогнули, и в минуты опасности остались верными своему долгу и присяге. Про таких героев говорил наш президент — люди разных национальности, профессий и возрастов, участвуют в специальной военной операции не ради похвалы и высоких слов, а потому что по-другому никак. Низкий поклон героям за мужество и героизм!