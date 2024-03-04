Гвардии сержант Николай Шулайкин из Хабаровского края спас сослуживцев СВО

— Те, кто сегодня защищает интересы своей страны, достоин огромного уважения. Хочу выразить глубокую признательность всем верхнебуреинцам, находящимся на линии соприкосновения, за доблестную службу, честное служение Отчизне, — отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Особые слова благодарности их семьям за верность, поддержку и любовь. К сожалению, среди наших военнослужащих есть погибшие. Они не спасовали и не дрогнули, и в минуты опасности остались верными своему долгу и присяге. Про таких героев говорил наш президент — люди разных национальности, профессий и возрастов, участвуют в специальной военной операции не ради похвалы и высоких слов, а потому что по-другому никак. Низкий поклон героям за мужество и героизм!