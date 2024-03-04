В Екатеринбурге скончался фитнес-тренер

Об этом в социальных сетях сообщила его сестра Екатерина.
«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», — сообщила Екатерина.
Буквально несколько дней назад Дмитрий Кимак принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу в Екатеринбурге и завоевал кубок.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге 26 февраля скончался известный спортсмен, тренер, организатор городского турнира «Выходи во двор» Максим Жданов. Об этом сообщили в Федерации хоккея Свердловской области.
Благотворительный фонд «Выходи во двор» — ХК «Леда» организовал сбор средств, чтобы оказать помощь семье.