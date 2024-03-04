Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Ростове-на-Дону образовалась пробка на Сиверса

В Ростове растянулся затор на проспекте Сиверса.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовалась пробка на Сиверса. Об этом сообщили ростовчане утром 4 марта.

Согласно приложению, показывающему заторы в городе, километровая пробка появилась на участке от улицы Депутатской до улицы Согласия. Кроме того, утром рабочего дня Ростов сковали семибалльные пробки.

Заторы образовались улице Красноармейской, не протиснуться и на проспекте Стачки. Там пробка тянется от пересечении с улицей Шмидта до улицы Привокзальной. В районе Серафимовской церкви также стоит транспорт. Аналогичная ситуация и на улице Нансена.

Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в «ловушку».