В Ростове-на-Дону образовалась пробка на Сиверса

Заторы образовались улице Красноармейской, не протиснуться и на проспекте Стачки. Там пробка тянется от пересечении с улицей Шмидта до улицы Привокзальной. В районе Серафимовской церкви также стоит транспорт. Аналогичная ситуация и на улице Нансена.