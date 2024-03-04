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В Ростове в начале недели потеплеет до +9

В Ростове мартовская неделя начнется с потепления.
Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +11°

В Ростове мартовская неделя начнется с потепления. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

4 марта, в понедельник в Ростове днем до +8, переменная облачность и без осадков, ветер будут дуть с порывами дт 12 м/c. В ночные часы до −1.

5 марта, во вторник в донской столице потеплеет до +9, ветер стихнет до 9 м/c, будет облачная с прояснениями погода. В ночные часы теплее — около нуля.

Однако потепление в середине недели сменится похолоданием до +4 и небольшими дождями, возможно и с мокрым снегом. Ненастная погода продержится недолго и уже буквально в начале следующей недели к 11 марта в Ростове обещают +11 днем.