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Власти установили период навигации в 2024 году с 31 мая

Соответствующее постановление подписал Илья Середюк.

Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк подписал постановление и установил период навигации на текущий год.

Так, в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской области период начала и окончания навигации установлен с 31 мая по 27 октября.

"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить.

на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В. А.", — назначил ответственного чиновник.

Постановление опубликовали на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасса».