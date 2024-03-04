Власти установили период навигации в 2024 году с 31 мая

Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк подписал постановление и установил период навигации на текущий год.
Так, в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской области период начала и окончания навигации установлен с 31 мая по 27 октября.
"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить.
на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В. А.", — назначил ответственного чиновник.
Постановление опубликовали на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасса».