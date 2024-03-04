6 марта в Волгограде проверят работу систем оповещения

Как сообщили в городской администрации, 6 марта с 10 до 11 часов будут проводиться испытания готовности региональной и муниципальной автоматизированных систем централизованного оповещения населения. Мероприятие проводит региональный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.