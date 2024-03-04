В Хабаровском крае созрел небывалый урожай мандаринов

В этом году в Хабаровском крае случился мандариновый бум. Небывалый урожай плодов собирают в Ботаническом саду Амурска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мандаринов у нас всего одно дерево, и оно было усеяно множеством плодов: буквально на каждой ветке по мандарину, — рассказывает директор Ботанического сада в Амурске Анжелика Попова. — Такое бывает далеко не каждый год, потому что дереву тоже нужен отдых. В последний раз на моей памяти такой большой урожай был в 2021 году. Тогда мы отдавали мандарины врачам, которые с приходом коронавирусной инфекции работали в усиленном режиме. Сейчас мандарины тоже раздают. Но уже не врачам, а посетителям Ботанического сада. Эти плоды не сильно отличаются от тех, которые мы покупаем в магазине. По вкусу они горьковато-сладкие, но имеют более яркий насыщенный запах.
Помимо мандаринов, в этом году сотрудники сада собирают и большой урожай лимонов.
— Лимоны, выращенные в теплицах Ботанического сада, от магазинных отличаются сильно! У них более тонкая шкура, они ну очень ароматные. Они кислые, да, но без той горечи, которая часто бывает у магазинных плодов. Многие люди говорят, что после наших лимонов не могут воспринимать покупные даже на запах, — отметила Анжелика Попова. Есть в Ботаническом саду и эксклюзивные растения. Например, каламондин — гибрид лимонного дерева и кумквата. А еще выращивают санбокан — сочный и сладкий лимон.
Сейчас в фойе Ботанического сада закончился ремонт: подрядчики обновили потолок и стены, поставили новую мебель. Словом, всё готово к встрече гостей.