В Хабаровском крае созрел небывалый урожай мандаринов

— Мандаринов у нас всего одно дерево, и оно было усеяно множеством плодов: буквально на каждой ветке по мандарину, — рассказывает директор Ботанического сада в Амурске Анжелика Попова. — Такое бывает далеко не каждый год, потому что дереву тоже нужен отдых. В последний раз на моей памяти такой большой урожай был в 2021 году. Тогда мы отдавали мандарины врачам, которые с приходом коронавирусной инфекции работали в усиленном режиме. Сейчас мандарины тоже раздают. Но уже не врачам, а посетителям Ботанического сада. Эти плоды не сильно отличаются от тех, которые мы покупаем в магазине. По вкусу они горьковато-сладкие, но имеют более яркий насыщенный запах.



Помимо мандаринов, в этом году сотрудники сада собирают и большой урожай лимонов.