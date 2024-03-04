Для удобства пассажиров: как изменились маршруты столичного наземного транспорта в феврале

В течение февраля скорректировали работу 20 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе поменяли трассы и добавили новые остановки. Кроме того, на два маршрута вышли экологичные электробусы вместо автобусов и появился новый маршрут № 604. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.