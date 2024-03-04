Для удобства пассажиров: как изменились маршруты столичного наземного транспорта в феврале

В течение февраля скорректировали работу 20 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе поменяли трассы и добавили новые остановки. Кроме того, на два маршрута вышли экологичные электробусы вместо автобусов и появился новый маршрут № 604. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В феврале внесли изменения в маршруты наземного городского транспорта, которые проходят почти в 50 районах столицы. Например, на маршрутах № 104 и 736 в ЗАО и ЮВАО автобусы полностью заменили на современные электробусы отечественного производства. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Дополнительный маршрут № 523к связал станции метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД) в районах Северное Бутово и Южное Бутово.
Маршрут № 447 продлили до Базовской улицы. С его помощью пассажиры могут добраться до 18 станций метро, МЦД, Московского центрального кольца (МЦК) и в центр города.
Автобусы маршрута № 485 теперь доезжают только до поселения Мосрентген. Транспорт стал ходить чаще, сократилось время в пути, пассажирам стало удобнее добираться до станций Сокольнической линии метро.
В СВАО и ВАО появился новый маршрут № 604, который идет от станции Ростокино МЦК до станции метро «Семеновская». Сократились интервалы между рейсами электробусов, которые соединяют северо-восток и восток Москвы.
Сеть наземного городского транспорта продолжает развиваться. Появляются новые маршруты, меняются трассы действующих, чтобы пассажирам было удобно добираться до станций рельсового каркаса и других важных социальных объектов.