Как проверить правильность начисления в платежках по общедомовым нуждам?

Отвечает руководитель регионального центра общественного контроля НП «ЖКХ-контроль» Татьяна Текучёва.
— Необходимо разграничить вопросы некачественного оказания услуг по содержанию общего имущества и начисления платы за коммунальные ресурсы, потреблённые при содержании и использовании общего имущества (КР на СОИ).
В первом случае акты о неоказании услуг, нарушении их качества подтверждают право на перерасчёт платы. Акт должен составить сотрудник управляющей организации. Его явка должна быть обеспечена в течение двух часов с момента регистрации соответствующей заявки в АДС исполнителя услуги. Если никто не пришёл, то акт составляет председатель совета дома и дополнительно подписывают двое потребителей.
Действительно, можно говорить, что отсутствие акта и заявления о перерасчёте расценивается при начислении платы как согласие с качеством услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества.
Что касается КР на СОИ, то неоказание услуг по уборке не является основанием для перерасчёта платы за коммунальные ресурсы. Плата выставляется по каждому виду коммунального ресурса (ХВ, ГВ, водоотведение, электроснабжение) при наличии общедомового прибора учёта по нормативу с последующим перерасчётом по итогам года. Или же собственники на общем собрании могут принять решение о начислении платы по фактическому потреблению или по средней величине с перерасчётом.
Чтобы оспорить выставленный счёт по расходам коммунальных ресурсов на т. наз. общедомовые нужды, необходимо сопоставить объёмы, зафиксированные общедомовым прибором учёта, объёмы, потреблённые на индивидуальные нужды, и те расходы, которые предъявлены на КР на СОИ.
Данные по всем приведённым показателям исполнитель услуги обязан предоставить в течение трёх рабочих дней с момента обращения потребителя.
При наличии сомнений в правильности расчётов вы можете обратиться к нам.
Правильность расчёта размера платы проверяет орган муниципального жилищного контроля или государственного жилищного надзора.
Но первоначально любой потребитель все сомнения должен разрешать путём обращения в УО.