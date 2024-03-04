Как проверить правильность начисления в платежках по общедомовым нуждам?

Что касается КР на СОИ, то неоказание услуг по уборке не является основанием для перерасчёта платы за коммунальные ресурсы. Плата выставляется по каждому виду коммунального ресурса (ХВ, ГВ, водоотведение, электроснабжение) при наличии общедомового прибора учёта по нормативу с последующим перерасчётом по итогам года. Или же собственники на общем собрании могут принять решение о начислении платы по фактическому потреблению или по средней величине с перерасчётом.