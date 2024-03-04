Власти Калининграда опубликовали списки улиц, закрепленных за школами в 2024 г

Изменения коснулись в первую очередь территорий, закрепленных за гимназией № 40, к которой в 2023 году была присоединена новая школа № 59 на ул. Рассветной. Улицы, ранее закрепленные за новой школой, «приписали» к гимназии. Познакомиться с документом можно по ссылке.