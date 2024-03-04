Жители Хабаровского края выберут гимн своего региона

Ранее подвели итоги второго этапа голосования — геральдической экспертизы. Участие в конкурсе приняли композиторы не только из Хабаровского, но и из Красноярского края, Иркутской, Свердловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего 17 участников, из которых только пятеро прошли в финал.