Жители Хабаровского края выберут гимн своего региона

В Хабаровском крае путем онлайн-голосования выберут гимн региона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, отдать свой голос за понравившийся вариант можно будет с 5 марта. Голосование будет длиться до 14 марта на портале правительства края golos27.ru.
Ранее подвели итоги второго этапа голосования — геральдической экспертизы. Участие в конкурсе приняли композиторы не только из Хабаровского, но и из Красноярского края, Иркутской, Свердловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего 17 участников, из которых только пятеро прошли в финал.
По итогам поэтического конкурса выиграл Игорь Мосин — генеральный директор Хабаровской краевой филармонии, автор многочисленных литературных произведений. Новый гимн будет отображать полноту и разнообразие Хабаровского края, включая его исторические традиции, культурные особенности, духовные ценности. Итоги голосования подведут 15 марта. Подробнее о конкурсе по ссылке.