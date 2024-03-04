«С черепом надо познакомиться». Криминалисты показали «изнанку» своей работы

Расследование преступлений — дело сложное. Без специальных экспертиз оно было бы порой и вовсе невозможным. Как восстановить внешность человека по черепу и достать данные из разбитого телефона? Это узнавал корреспондент krsk.aif.ru, побывавший в самом сердце экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Зачем «знакомиться» с черепом?
Можно ли установить внешность человека лишь по одному черепу? Как это сделать, знает старший эксперт отдела экспертиз тканей и выделений человека, животных ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Пяткин. Ежедневно он занимается работой, которую можно назвать научной. С помощью специальных программ и точных методов он на основе лишь одного черепа получает приблизительный внешний портрет человека. Это не фоторобот, а лишь примерная внешность лица и головы умершего, но даже такая информация нередко позволяет установить личность погибшего.
И такие случаи в практике лаборатории уже неоднократно были. Они, например, помогали найти без вести пропавших людей.
По черепу можно определить возраст, расу, пол. После оценки этих признаков можно приступать к восстановлению прижизненного облика человека. Для этого рассматриваются форма лица, высота лба, носа и подбородка, высота и ширина носа, а также положение осей глазных щелей и строение ушной раковины, возможные повреждения.
В работе эксперты применяют различные программы для 3D-моделирования и графические редакторы. В итоге получается растровый графический портрет, используемый при розыске без вести пропавших людей.
Через лабораторию проходят сотни останков людей. Прежде чем приступать к реконструкции, по словам старшего эксперта, с черепом нужно познакомиться, понять каждую его особенность… Поэтому на одну реконструкцию уходит примерно две недели.
Стоит отметить, что в экспертной лаборатории работают не только с останками погибших, найденных случайно где-нибудь в лесу (а именно с ними, в основном, и приходится работать). Эксперты также помогают проводить реконструкцию внешности давно умерших людей для научных целей.
Самые старые останки, с которым работали в красноярской лаборатории — череп с археологических раскопок в районе ТЦ «Квант». Там проводились раскопки захоронения 17 века.
Кроме того, в отделе исследуют следы ДНК людей, животных и рыб, проводят ольфакторную экспертизу — исследование запаха человека и некоторые другие виды.
Узнать преступника по одежде
В отделе физико-химических экспертиз проводят исследования по 15 направлениям — взыровотехнические, пожарно-технические, исследования металлов, стекла, резины, волокон, лакокрасочных материалов, спиртосодержащих жидкостей
«Характерной особенностью нашего отдела является исследование объектов самых разных размеров. Нам могут предоставить для экспертизы как ствол от дерева, так и микроскопические объекты, которые не видно невооружённым глазом», — говорит главный эксперт отдела физико-химических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Шеходанов.
Для исследования микроскопических объектов в лаборатории имеется специальный микроскоп, который может их увеличить в один миллион раз.
Основная работа лаборатории связана с изучением контрафактного алкоголя. Это одно из самых загруженных направлений деятельности. По словам Андрея, бывают грубые и тонкие подделки. В грубых — жидкость полностью не соответствует наименованию, а в тонких могут изменить какой-нибудь один компонент.
«Мы определяем объёмную долю этилового спирта, компонентный состав продукции, готовим материалы для оценки ущерба от незаконного производства алкоголя бюджету РФ. От этого правоохранители отталкиваются при определении степени вины и назначения наказания», — говорит Андрей Шеходанов.
Лаборатория занимается изучением вещественных доказательств с места преступлений, изъятых улик. Так, эксперты могут изучить одежду или её элементы.
«Например, на месте преступления нашли срыв ткани или волокна с одежды, а у преступника изъяли одежду. Эксперты проводят сопоставление этих материалов, выявляют их однородность по составу, структуре. Так выясняется, был ли подозреваемый на месте преступления», — рассказывает эксперт.
«Для примера, в 2023 году сотрудники ДПС остановили мужчину, который в автомобиле перевозил тушу северного оленя. Он сказал, что приобрёл её у другого человека, но в ходе расследования была изъята одежда подозреваемого, сделаны смывы с рук. В них были обнаружены продукты выстрела, что доказало его причастность к браконьерству», — отметил криминалист.
Для такой экспертизы верхняя часть одежды обрабатывается специальной липучкой, чтобы снять с одежды частицы. Затем одежду помещают в камеру электронного микроскопа. При увеличении в 10 тысяч раз становятся видны элементы, указывающие на использование огнестрела. Микроскоп способен не только определять частицы, но и выявить компонентный состав.
Разбитый телефон — источник информации
Для расследования преступлений важно иметь доступ к разной информации — например, электронной переписке, аудиосообщениям, изображениям, истории браузера. Она нередко хранится на мобильных устройствах и компьютерах. Преступники и подозреваемые в попытках замести следы избавляются от электронных устройств и их содержимого. В лаборатории отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз занимаются извлечением информации со смартфонов, карт памяти, флешек, компьютеров, жёстких дисков
Часто происходит, что подозреваемые топят, разбивают, ломают устройства в попытке утаить информацию. Но это не гарантия невозможности её извлечь. С повреждённых устройств это сделать сложнее, но возможно.
«Практически вся жизнь современного человека находится в цифровом пространстве. Цифровая информация может помочь при расследовании уголовных дел. Наш отдел имеет возможность извлекать информацию, работать с ней и предоставлять её в удобочитаемом формате следователям, судьям
«Недавно к нам поступило оборудование для лесозаготовительной техники, которое мы исследовали. Мы смогли достать данные GPS, информацию о времени работы, времени простоя, узнали, сколько леса они заготовили. Мы работаем со множеством объектов, которые предоставляются», — отмечает Александр.
Большая часть экспертного оборудования, на котором работает отдел — отечественные разработки. Некоторые из них лучше западных аналогов.
Из нерабочих гаджетов информацию можно извлечь с помощью специальных устройств, заблокированные мобильные и другие источники взламываются — специальный комплекс способен в 90% случаев подобрать пароль. К скрытой информации также можно заполучить доступ — специальные комплексы извлекают информацию из памяти всего устройства.
Аппаратные комплексы позволяют успешно восстанавливать удаленную из устройств и жёстких дисков информацию. Нередко в отдел поступает задание получить доступ к истории браузера.
«Было дело, что рядом с погибшей женщиной находился телефон. Предварительно, женщина совершила суицид. Следователям нужно было подтвердить эту версию. История посещённых сайтов в браузере на мобильном женщины подтвердила, что она интересовалась такой тематикой», — говорит Александр.
В отделе могут извлечь данные геолокации, чтобы установить, как перемещался владелец телефона. С помощью этого, например, удалось отследить маршрут наркозакладчика и изъять все вещества, которые он успел спрятать.
Обнаружение отпечатков
Ещё один экспертный отдел, без которого невозможно раскрытие преступлений — отдел криминалистических экспертиз и учётов. Именно здесь проводятся дактилоскопические экспертизы (отпечатки пальцев), портретные (идентификация по внешности), баллистические (исследование огнестрельного оружия, его компонентов и патронов), холодного и метательного оружия, трасологические (исследование следов зубов, губ, ногтей, обуви, транспорта
«В нашем отделе используется большое количество специального высокоточного оборудования. Многолетний опыт наших сотрудников позволяет проливать свет на самые тёмные и самые запутанные дела», — отмечает старший эксперт отделения криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Юрий Баранов.
Криминалисты на месте преступления всегда работают в перчатках. Чтобы выявить отпечатки пальцев на предметах используется специальный порошок (чаще всего чёрный или коричневый) и кисточка. Порошок наносится на объект. Он прилипает к жиру оставленных следов. Так проявляются следы рук. Затем следы копируются на отрезке дактилоскопической плёнки и заносятся в специальную базу, позволяющую узнать больше о человеке, оставившем отпечатки.
«С помощью видеоспектрального компоратора можно узнать первоначальное содержимое документа. У меня на исследовании находится паспорт транспортного средства. Человек приобрёл автомобиль, но ему отказали в регистрации. Поставлена задача: узнать первого собственника автомобиля. На экране виден номер документа. С помощью специальной программы выбирается нужный спектр. Становятся видны цифры, которые изменялись. Далее подбирается нужная длина волны, после чего можно наблюдать манипуляции, проводившиеся с буквами и цифрами, и так мы выявляем изначальное содержимое документа» — комментирует Юрий Баранов.
Проводятся почти все виды экспертиз
Всего в краевом МВД проводятся экспертизы по 48 направлениям из 51 вида возможных судебных экспертиз. Продолжается работа по введению новых видов. Так, уже подобраны специалисты для работы с лесотехническими экспертизами.
«В 2023 году наши сотрудники приняли участие в 9 787 осмотрах мест происшествий, в том числе по наиболее тяжким преступлениям — 3 537. В среднем каждый наш сотрудник за год принял участие в 269 осмотрах места происшествия. В ходе 8 023 осмотров были изъяты следы и объекты, в том числе 5 948 дактилоскопических, трасологических и баллистических следов и объектов. В 2023 году выполнено 17 208 исследований и 23 831 экспертиза. Результаты 1 164 дактилоскопических и 116 трасологических экспертиз способствовали раскрытию преступлений», — рассказал начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Селеговский.