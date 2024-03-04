«С черепом надо познакомиться». Криминалисты показали «изнанку» своей работы

«В 2023 году наши сотрудники приняли участие в 9 787 осмотрах мест происшествий, в том числе по наиболее тяжким преступлениям — 3 537. В среднем каждый наш сотрудник за год принял участие в 269 осмотрах места происшествия. В ходе 8 023 осмотров были изъяты следы и объекты, в том числе 5 948 дактилоскопических, трасологических и баллистических следов и объектов. В 2023 году выполнено 17 208 исследований и 23 831 экспертиза. Результаты 1 164 дактилоскопических и 116 трасологических экспертиз способствовали раскрытию преступлений», — рассказал начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Селеговский.