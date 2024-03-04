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«Это маньяк!»: жителей Новосибирска встревожил подозрительный мужчина

Жители Карьера Мочище в Новосибирске встревожились появлением маньяка.
Источник: Комсомольская правда

В паблике общественной организации «Жители Карьера Мочище» появилось тревожное сообщение. По словам жителей, между озёр Жемчужина Сибири и Утиное заметили мужчину, действия которого вызвали возмущение родителей подростков.

— Мужчина высокого роста худощавый недвусмысленно прикасался к себе, наблюдая за проходящими мимо девочками. Мы уже подали сигнал в правоохранительные органы, — утверждают очевидцы.

В полиции КП-Новосибирск сообщили, что начали проверку, чтобы установить подробности вопиющего случая.

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