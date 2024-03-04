Закрытый с начала СВО аэропорт Краснодара принял пассажирский самолет

Согласно открытым источникам, посадка самолета произошла около 09:30. Ту-204 часто используется для перевозки высокопоставленных лиц.



Информация о полноценном открытии воздушной гавани пока не поступала. Этот рейс является единичным и временным, не связанным с полноценным функционированием аэропорта.



Напомним, что последний раз самолет совершал полет в краснодарский аэропорт 15 декабря прошлого года. Этот рейс также был тестовым и проводился после двухлетнего закрытия аэропорта в связи с проведением специальной военной операции. С тех пор точные сроки открытия аэропорта не были объявлены.