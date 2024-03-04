В Самаре купят камеры для трамваев и троллейбусов на 51 миллион рублей

В Самаре хотят установить камеры в 192 трамваях и троллейбусах. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Заказчиком является Трамвайно-троллейбусное управление, а за работу подрядчику готовы заплатить более 51 миллиона рублей.
— Все оборудование должно быть новым не ранее 2023 года производства, ранее неиспользованным, не являться выставочными образцами, — говорится в конкурсной документации.
Подрядчик должен будет поставить и установить камеры, а также организовать передачу данных с камер на сервер ТТУ и провести инструктаж для сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления.