Со всеми удобствами: новый общественный туалет появился в центре Владивостока

Во Владивостоке на недавно благоустроенной площади Адмирала Фокина открылся общественный бесплатный туалет. В помещении есть необходимые принадлежности, оборудованы комнаты для маломобильных граждан и детей, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.
Туалет будет работать по расписанию, ежедневно с 8:00 до 20:00, есть и технические перерывы — с 12:00 до 12:30 и с 16:30 до 17:00.
«Обслуживание туалета ведется регулярно. За порядком и чистотой здесь постоянно будут следить сотрудники МКУ “Зеленый Владивосток”», — рассказали в управлении городской среды.
Площадь на Адмирала Фокина благоустроили в 2023 году в рамках проекта «Туристский код Владивостока». Здесь установили новую сцену для мероприятий и скамейки, уложили новую брусчатку, а также провели яркое освещение.