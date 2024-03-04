Новое здание Иркутской детской областной больницы построят за 16 млрд

В Иркутской областной детской клинической больнице будет возводиться современное здание на сумму 16 млрд рублей, включенную в федеральную инвестиционную программу. Об этом сообщил главный врач учреждения, Юрий Козлов.
Строительство нового здания запланировано на 2025 год и будет длиться три года. Общее финансирование проекта составит 16 млрд рублей, в том числе 11,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета и 4,5 млрд рублей из областного. Финансирование проекта утверждено Минстроем и Минздравом РФ и включено в федеральную адресную инвестиционную программу.
— Проектно-сметная документация находится на экспертизе в Главгосэкспертизе в Москве, ожидается, что выводы экспертов будут готовы в марте, в течение 20 дней, — отмечает Байкал24.
Иркутская областная детская больница ежегодно оказывает помощь более 10 тысячам пациентов и консультирует более 42 тысяч человек. Большинство пациентов приезжают из отдаленных районов области, а также из других регионов России и зарубежья.