Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Новое здание Иркутской детской областной больницы построят за 16 млрд

Начало строительства нового здания запланировано на 2025 год и будет длиться три года.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской областной детской клинической больнице будет возводиться современное здание на сумму 16 млрд рублей, включенную в федеральную инвестиционную программу. Об этом сообщил главный врач учреждения, Юрий Козлов.

Строительство нового здания запланировано на 2025 год и будет длиться три года. Общее финансирование проекта составит 16 млрд рублей, в том числе 11,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета и 4,5 млрд рублей из областного. Финансирование проекта утверждено Минстроем и Минздравом РФ и включено в федеральную адресную инвестиционную программу.

— Проектно-сметная документация находится на экспертизе в Главгосэкспертизе в Москве, ожидается, что выводы экспертов будут готовы в марте, в течение 20 дней, — отмечает Байкал24.

Новое здание будет расположено в центре Иркутска, рядом с существующей больницей, которая является объектом культурного наследия. В новой клинике будут предоставляться высокотехнологичные и специализированные медицинские услуги детям из различных регионов. Планируется, что она станет госпиталем, специализирующимся на эндохирургии для Сибири и Дальнего Востока.

Иркутская областная детская больница ежегодно оказывает помощь более 10 тысячам пациентов и консультирует более 42 тысяч человек. Большинство пациентов приезжают из отдаленных районов области, а также из других регионов России и зарубежья.

строительство