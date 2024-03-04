Новое здание Иркутской детской областной больницы построят за 16 млрд

Строительство нового здания запланировано на 2025 год и будет длиться три года. Общее финансирование проекта составит 16 млрд рублей, в том числе 11,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета и 4,5 млрд рублей из областного. Финансирование проекта утверждено Минстроем и Минздравом РФ и включено в федеральную адресную инвестиционную программу.