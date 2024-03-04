Актер из Братска прошел кастинг шоу «Голос» на федеральном телеканале

Актер из Братска Анатолий Кормановский решил поучаствовать в кастинге шоу «Голос» на федеральном телеканале. Сибиряк рассказал о том, что он с раннего детства занимается вокалом, играл на баяне. После школы нашел себя в актерском мастерстве. По словам Анатолия, в театре он очень много поет. Сейчас мужчина работает в Московском театре «Современник».
— Для меня это был вызов, авантюра. У меня нет профессионального вокального образования, я самоучка. Поэтому мне интересно, как это будет развиваться дальше, — говорит Анатолий.
На сцене 29-летний сибиряк исполнил песню британского музыканта Алекса Клэра. «Слишком близко». К нему повернулись все четыре наставника. Исполнитель выбрал певицу Zivert, чему она была несказанно рада.
— Я очень рада, это будет интересно! — сказала певица.
Скоро Анатолия будет ждать второй этап известного шоу.