Актер из Братска прошел кастинг шоу «Голос» на федеральном телеканале

Актер из Братска Анатолий Кормановский решил поучаствовать в кастинге шоу «Голос» на федеральном телеканале. Сибиряк рассказал о том, что он с раннего детства занимается вокалом, играл на баяне. После школы нашел себя в актерском мастерстве. По словам Анатолия, в театре он очень много поет. Сейчас мужчина работает в Московском театре «Современник».