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В Хабаровске 16 марта пройдут «Проводы Русской зимы»

Гости праздника смогут угоститься горячими блинами, вкусной солдатской кашей и различной выпечкой.
Источник: Аргументы и факты

16 марта в Хабаровске пройдут «Проводы Русской зимы», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Мероприятие будет проходить в Краснофлотском районе на территории кинотеатра «Хабаровск» по адресу улица Стрельникова, 4. Начнется оно в 13.00.

Для гостей мероприятия подготовили обширную развлекательную программу: яркое театрализованное представление, веселые забавы, конкурсы, состязания, масса приятных сюрпризов и подарков. Также будет открыто 7 игровых зон и выставка декоративно-прикладного искусства.

Кроме того гости праздника смогут угоститься горячими блинами, вкусной солдатской кашей и различной выпечкой.

Грандиозным завершением праздника станет появление Весны на красивом коне.

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