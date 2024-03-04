73 аварийных отключения теплоснабжения произошло в Новосибирске за неделю

За неделю в Новосибирске произошло 73 аварийных отключения теплоснабжения, девять из них — на магистралях, 64 — на внутриквартальных сетях. Кроме того, 12 раз в городе отключалось электричество, произошло 15 локальных аварий по линии Горводоканала. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. По словам Олега Клемешова, все отключения устранены в нормативные сроки.