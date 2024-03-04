73 аварийных отключения теплоснабжения произошло в Новосибирске за неделю

За неделю в Новосибирске произошло 73 аварийных отключения теплоснабжения, девять из них — на магистралях, 64 — на внутриквартальных сетях. Кроме того, 12 раз в городе отключалось электричество, произошло 15 локальных аварий по линии Горводоканала. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. По словам Олега Клемешова, все отключения устранены в нормативные сроки.
Также и.о. мэра доложил губернатору о ходе зимней уборки города. За неделю из города вывезли 83 тысяч кубических метра снега. Коммунальщики ликвидировали более 700 разрытий (с начала года их было 1061).
Что касается уровня заболеваемости в областном центре, то он, по словам и.о. мэра, продолжает снижаться. Сейчас карантин объявлен только в одном классе одной из школ. В детских садах 13 групп закрыто на карантин.
Ранее «Прецедент» писал о том, сколько новосибирцев заболели гриппом на этой неделе. Также редакция писала о криминогенной ситуации в регионе. Кроме того, мы рассказывали, что сиделкам в Новосибирской области выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры.