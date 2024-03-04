В Кемерове ищут подрядчика для установки 21 детектора транспорта

«В этом году в Заводском районе запланирована установка детекторов интенсивности транспортного потока. Они позволяют считывать автомобильный трафик и анализировать загруженность дорог. Вся информация передается Центр организации дорожного движения для оперативного управления», — пишут сотрудники мэрии.