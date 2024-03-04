В Кемерове ищут подрядчика для установки 21 детектора транспорта

Как сообщает администрация Кемерова, в городе объявлен аукцион на приобретение, поставку, установку и подключение 21 детектора транспорта. Начальная максимальная цена контракта составляет 14 млн рублей.
«В этом году в Заводском районе запланирована установка детекторов интенсивности транспортного потока. Они позволяют считывать автомобильный трафик и анализировать загруженность дорог. Вся информация передается Центр организации дорожного движения для оперативного управления», — пишут сотрудники мэрии.
Так, детекторы расположат на перекрёстках ул. Каменская — ул. Заузелкова, ул. Каменская — ул. Свободы — пр. Молодёжный, пр. Молодёжный — ж/д переезд и пр. Молодёжный — ул. Ю. Двужильного.
Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы проводят в Кемерове с 2020 года.