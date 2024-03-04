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Потеплеет до +18 градусов: Узгидромет обнародовал погоду на неделю

С сегодняшнего дня температура воздуха будет постепенно повышаться до конца рабочей недели.
Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в утренние часы понедельника температура воздуха понизилась до −2…-5, по северу — до −7…-12 градусов. Однако в дневные часы уже начнется интенсивное повышение температуры, которое продолжится до конца рабочей недели.

4—7 марта по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. 8 марта по республике местами пройдут дожди.

Температура воздуха в понедельник днем составит +4…+9 градусов, в дальнейшем до конца недели ожидается постепенное повышение температуры до +13…+18 градусов. Ночная температура будет повышаться от −2…-5 до +2…+5 градусов.

Ветер преимущественно восточного направления, от слабого до умеренного, 8 марта местами с усилением до 15−18 м/с.

5—6 марта в отдельных районах республики возможен туман. 6—7 марта в отдельных горных районах, 8 марта по большей части горной территории пройдут осадки в виде дождя и снега. Лавиноопасно.

В столице 4—7 марта ожидается погода без осадков, 8 марта возможен небольшой дождь. Повышение температуры ночью от 0…-2 до +3…+5, днем — от +5…+7 до +15…+17 градусов..6−7 марта в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.