Потеплеет до +18 градусов: Узгидромет обнародовал погоду на неделю

По данным Узгидромета, в утренние часы понедельника температура воздуха понизилась до −2…-5, по северу — до −7…-12 градусов. Однако в дневные часы уже начнется интенсивное повышение температуры, которое продолжится до конца рабочей недели.
Температура воздуха в понедельник днем составит +4…+9 градусов, в дальнейшем до конца недели ожидается постепенное повышение температуры до +13…+18 градусов. Ночная температура будет повышаться от −2…-5 до +2…+5 градусов.
Ветер преимущественно восточного направления, от слабого до умеренного, 8 марта местами с усилением до 15−18 м/с.
В столице