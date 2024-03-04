В Ростовской области построят 10 плавучих причалов

В Ростовской области для развития водных пассажирских перевозок планируется возвести 10 плавучих причалов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
Сообщается, что в регионе поэтапно смонтируют 10 новых причалов. При этом весной в Ростовской области планируют запустить первые пассажирские водные перевозки на «Валдае». Это суда на подводных крыльях, предназначенные для речных перевозок.
Первые маршруты будут организованы из Ростова в Азов и в станицу Романовскую. Остановки предусмотрены в Старочеркасской, Багаевской, Пухляковской, Семикаракорске и Константиновске.