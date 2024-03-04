Фигурист Роман Костомаров показал на видео, как катается на сноуборде в Сочи (ВИДЕО)

Фигурист, ставший примером стойкости и мужества после ампутации конечностей, Роман Костомаров, опубликовал в Telegram (18+) видео своего спуска с горы Сочи на сноуборде. Спортсмен катается вполне уверенно.
Фигурист осваивает зимний вид спорта на трассе курорта «Роза Хутор».
— Ура! Я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось… И у Вас все получится. Всем здоровья, — таким комментарием спортсмен сопроводил свое видео.
Ранее олимпийский чемпион стал участником ледового шоу (16+), которое вошло в программу Всемирного фестиваля молодежи (16+) в Сочи. Зрители встретили фигуриста, который сумел выйти на лед после болезни, громкими аплодисментами.
Напомним, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в 2023 году заболел, был госпитализирован в тяжелом состоянии и введен в медикаментозную кому. Из-за проблем с кровообращением ему ампутировали обе стопы и кисти рук.