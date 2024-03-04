Главный каток Перми возле Театра-Театра завершит работу 11 марта

11 марта станет последним днем, когда пермяки смогут покататься на коньках на главной городской площади. Напомним, что со своими коньками каток можно посещать бесплатно. Для тех, у кого нужного инвентаря нет, работает прокат. Перед походом на каток необходимо зарегистрироваться на сайте умный-спорт.рф.