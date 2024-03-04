В Омске закрыли «Горки-парк» из-за тёплой погоды

Напомним, 4 марта температура воздуха в регионе составит +1…-4 градуса, в этот день ожидаются умеренные осадки в виде снега. Во вторник, 5 марта потеплеет до +2 градусов, но снегопад не прекратится. По прогнозу Gismeteo, такая погода сохранится до конца недели.