В Омске закрыли «Горки-парк» из-за тёплой погоды

В парке 30-летия ВЛКСМ перестал работать комплекс «Горки-парк». Это произошло из-за потепления. Такая информация появилась в телеграм-канале «Городские Парки Омск».
Напомним, 4 марта температура воздуха в регионе составит +1…-4 градуса, в этот день ожидаются умеренные осадки в виде снега. Во вторник, 5 марта потеплеет до +2 градусов, но снегопад не прекратится. По прогнозу Gismeteo, такая погода сохранится до конца недели.
Отметим, что в прошлом году работа комплекса «Горки-парк» завершилась 3 марта.