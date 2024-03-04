Два редких явления заметили нижегородцы в небе

Яркое зеленое свечение заметили над Нижним Новгородом. Вместе с ним нижегородцы также смогли наблюдать явление «Стив» (Steve) — длинную светлую полосу на небе. В ширину она составляет 25−30 км, а в длину — от 100 до 1000 км, простираясь с востока на запад. Его зафиксировали сотрудники Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко.