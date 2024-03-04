Два редких явления заметили нижегородцы в небе

Северное сияние появилось в небе над Нижегородской областью в ночь с 3 на 4 марта. Фотографиями редкого явления поделились в социальных сетях.
Яркое зеленое свечение заметили над Нижним Новгородом. Вместе с ним нижегородцы также смогли наблюдать явление «Стив» (Steve) — длинную светлую полосу на небе. В ширину она составляет 25−30 км, а в длину — от 100 до 1000 км, простираясь с востока на запад. Его зафиксировали сотрудники Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко.
Стив открыли в 2017 году во время наблюдения за полярным сиянием. Оно вызвано лентой горячего газа с температурой 3000 градусов по Цельсию, которая находится на высоте 300 км и двигается со скоростью 6 км/с.
При этом такое название Стив получил в шутку из мультфильма «Лесная братва» (2006). Там главные герои, когда столкнулись с чем-то неизвестным, решили назвать его «Стивом».