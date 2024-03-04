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В Новосибирске сдали долгострой «Закаменский-16»

В Октябрьском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой с более чем 10-летней историей по адресу микрорайон Закаменский, 16. По оценкам регионального Минстроя, на завершение строительства дома было направлено порядка 300 млн рублей.
Источник: Прецедент

Напомним, дом № 16 был одним из 6 объектов в жилом комплексе «Закаменский», который изначально планировала возвести компания «Неоград-Инвест». Передача ключей должна была состояться в 2014 году, но в сентябре 2015-го первые лица строительной организации оказались на скамье подсудимых. От их действий пострадали более 600 человек, а сумма похищенных средств превысила 1 млрд руб.

В июле 2018-го президент ГК «Неоград» Владимир Аксенов и его подельники были приговорены к реальным срокам. К этому времени строительная компания обанкротилась. А на каждом из четырех незавершенных домов ЖК были созданы жилищно-строительные кооперативы.

Чтобы завершить высотку № 16, региональные власти направили на достройку дома средства масштабных инвестпроектов. Ключи от квартир обманутым дольщикам планируют начать передавать в первой половине марта.

строительство