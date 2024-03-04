В Новосибирске сдали долгострой «Закаменский-16»

Напомним, дом № 16 был одним из 6 объектов в жилом комплексе «Закаменский», который изначально планировала возвести компания «Неоград-Инвест». Передача ключей должна была состояться в 2014 году, но в сентябре 2015-го первые лица строительной организации оказались на скамье подсудимых. От их действий пострадали более 600 человек, а сумма похищенных средств превысила 1 млрд руб.
В июле 2018-го президент ГК «Неоград» Владимир Аксенов и его подельники были приговорены к реальным срокам. К этому времени строительная компания обанкротилась. А на каждом из четырех незавершенных домов ЖК были созданы жилищно-строительные кооперативы.
Чтобы завершить высотку № 16, региональные власти направили на достройку дома средства масштабных инвестпроектов. Ключи от квартир обманутым дольщикам планируют начать передавать в первой половине марта.